تراند الفن: الليلة.. بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفًا على نظيره الرجاء المغربي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، وحصد بطاقة التأهل إلى الدور النهائي، للمرة الثانية على التوالي.

في المقابل يطمح الفريق المغربي، في استغلال عامل الأرض، وتحقيق نتيجة إيجابية، عقب التعادل السلبي في مباراة الذهاب، للتأهل إلى الدور المقبل في البطولة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين، بالتعادل السبي، في مواجهة مثيرة احتضنها ستاد الدفاع الجوي، مساء الأحد الماضي.