فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفًا على نظيره الرجاء المغربي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويسعى بيراميدز بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، وحصد بطاقة التأهل إلى الدور النهائي، للمرة الثانية على التوالي.
في المقابل يطمح الفريق المغربي، في استغلال عامل الأرض، وتحقيق نتيجة إيجابية، عقب التعادل السلبي في مباراة الذهاب، للتأهل إلى الدور المقبل في البطولة.
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين، بالتعادل السبي، في مواجهة مثيرة احتضنها ستاد الدفاع الجوي، مساء الأحد الماضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الليلة.. بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.