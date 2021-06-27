تراند الفن: التشكيل المتوقع لمواجهة البرتغال وبلجيكا في دور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - ينتظر عشاق كرة القدم، مواجهة نارية الليلة، بين منتخبي البرتغال وبلجيكا، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية. وتأهل منتخب بلجيكا كمتصدر المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد الفوز في جميع مبارياته، ويأتي تشكيل بلجيكا المتوقع كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: فيرتونخين – ألدرفايلد – فيرمالين. خط الوسط: مونييه – فيتسيل – تيليمانيس – ثورجان هازارد. خط الهجوم: ايدين هازارد – روميلو لوكاكو – كاراسكو. بينما صعد منتخب البرتغال كأحد الفرق الأفضل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي التشكيل المتوقع لرفاق كريستيانو رونالدو كالآتي: حراسة المرمى: باتريسيو. خط الدفاع: سيميدو – بيبي – روبن دياز – جيريرو. خط الوسط: ريناتو سانشيز – دانيلو – برونو فيرناندز – برناردو سيلفا – ديوجو جوتا. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو. رسميًا.. منتخب كرواتيا يعلن إصابة بيريشيتش بفيروس كورونا

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