فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - شهدت محافظة أسوان بمراكزها الخمسة «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، وإدفو»، اليوم الأحد 27-6-2021، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة حيث شهدت بعد الطقس الحار «الصافي»، وستكون درجات الحرارة مرتفعة وستصل لـ45 درجة في الأيام القليلة المقبلة. ويبحث الكثيرون من قاطني وزائري المحافظة الجنوبية أسوان، خلال هذه الساعات عن درجات الحرارة اليوم في أسوان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث، بعدما وصلت درجة الحرارة العظمى لـ42 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل لـ11 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى والصغرى وتستعرض « الوطن»، درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان، سواء الكبرى أو الصغرى ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة. ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في أسوان، اليوم، بلغت 42 للعظمى 26 للصغرى، وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تكون درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ وتدريجي خلال الأيام المقبلة، وتنشر «الوطن» درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم كالآتي: الأحد: العظمى 42 والصغرى 26 الاثنين: العظمى 44 والصغرى 28 الثلاثاء: العظمى 45 والصغرى 29 الأربعاء: العظمى 45 والصغرى 29 الخميس: العظمى 45 والصغرى 29 الجمعة: العظمى 45 و الصغرى 29 السبت: العظمى 45 والصغرى 29 درجات الحرارة اليوم في أسوان.. طقس حار كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الارتفاع في درجات الحرارة اليوم بأسوان، والطقس الحار خاصة في محافظات الصعيد كأسوان، حيث بلغت درجات الحرارة في أسوان 42 بمراكزها الـ5 «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، وإدفو»، وستظل درجات الحرارة في الارتفاع خلال الأيام القادمة لتصل لـ45، ما أدى لعزوف المواطنين عن الخروج في الشوارع إلا للضرورة، بينما توقعت أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: درجات الحرارة اليوم في أسوان.. والعظمى تصل إلى 42 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.