تراند الفن: شاهد: لحظة تصادم مروع بين مركبتين في الدوادمي.. والكشف عن عدد الضحايا والمصابين!

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏16 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وقوع حـادث تصادم مروع بين مركبتين في محافظة الدوادمي غرب الرياض. وشوهد في الفيديو المتداول سيارتين تسيران بسرعة عالية على طريق بمحافظة الدوادمي، فاصطدمت إحداهما بالأخرى وانحرفت عن مسارها وارتطمت بقوة بأحد المحلات، بينما تعرضت المركبة الأخرى للانقلاب. وأسفر الحادِث عن وفاة شخص وإصابة 3 أخرين بينهم حالة حرجة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

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