تراند الفن: وزير النقل: نخطط لتنفيذ 2500 كم متر طولي من خلال منظومة النقل السككي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن ‏30 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن التعاون مع الشركة الفرنسية ستكون طويلة الأمد من خلال إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي LRT وذلك لتحفيف العبء عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الانفاق.

وأضاف وزير النقل خلال فعاليات تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى الشركة الفرنسية RATP أن الهدف من التعاون المحافظة على أصول الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى جانب تدريب العمال واكتساب الخبرة اللازمة وزيادة الرقابة على اعمال التشغيل. وأكد وزير النقل أنه تم التخطيط لتنفيذ2500 كم متر طولي من خلال منظومة النقل السككي، والذي يشمل السكة الحديد ومترو الأنفاق إلى جانب المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في العديد من المحافظات.

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