تراند الفن: «الزيادة مستبعدة».. إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة الأسبوع المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - تجتمع لجنة تسعير المنتجات البترولية، الأسبوع المقبل؛ لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة لشهور يوليو، أغسطس، وسبتمبر، وسط تباين التوقعات بشأن أسعار البنزين الجديدة، ما بين اتجاه لتثبيت سعر البنزين والسولار، واتجاه آخر لزيادتها بشكل طفيف.

ترقب في محطات الوقود لـ أسعار البنزين والسولار الجديدة

وتترقب محطات الوقود المنتشرة بمحافظات الجمهورية، العمل بأسعار البنزين الجديدة، خلال أيام، وسط تباين في التوقعات بشأن أسعار الوقود الجديدة الشهور الثلاث المقبلة.

وسعَّرت لجنة تسعير الوقود أسعار البنزين والسولار الحالية، التي صدر بها قرار رسمي منذ أبريل الماضي، بنحو 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

سعر لتر البنزين 80 سجل 6.50 جنيه

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2019، وتضم ممثلي وزارتي البترول والمالية، لاتخاذ القرارات الخاصة بوضع أسعار البنزين والسولار، ستجتمع خلال أيام لمراجعة أسعار البنزين والسولار، مشيرةً إلى أنه في حال الزيادة، وهي أمر وارد لكنه مستبعد، ستكون بحدود 10%.

توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار 25 قرشًا

الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، قال لـ«الوطن» إنه من المتوقع أن يتم تثبيت سعر البنزين والسولار الشهر المقبل، رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية مؤخرًا، لكن من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إنه يتوقع تثبيت أسعار البنزين والسولار في اجتماع لجنة تسعير الوقود المقبل، مشيرًا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن متوسط السعر في البترول خلال موازنة الدولة لم يتجاوز الـ60 دولار، لافتا إلى أن تثبيت الأسعار سيكون سيد الموقف.

في المقابل، توقع حسام عرفات رئيس الشعبة العامة السابق، للمواد البترولية، تحريك أسعار البنزين 25 قرشا في شهر يوليو المقبل، لأسباب منها ارتفاع سعر الدولار وزيادة المصروفات المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع سعر برميل النفط، ومواكبة ذلك مع حركة استهلاك قوية، والطلب العالمي القوى.

ووفقا لنص قرار تشكيل لجنة تسعير الوقود، تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر للنظر في الأسعار، وفقا لآلية التسعير التلقائي، التي تستهدف تعديل أسعار المنتجات البترولية بأنواعها، حسب معادلة سعرية تضم 3 مكونات هي: سعر برميل النفط خام برنت العالمي، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، تكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.