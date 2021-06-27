تراند الفن: تشكيل هولندا المتوقع لمواجهة التشيك في ثمن نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - يلتقي منتخب هولندا، نظيره التشيك، اليوم الأحد 27 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الثمن نهائى من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وستقام المباراة بين منتخبي هولندا والتشيك في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر فرانك دي بور، المدير الفني لمنتخب هولندا على التشكيل الذي سيخوض مباراته امام منتخب التشيك، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: ستيكلنبيرج.

خط الدفاع: دي ليخت – دي فري – داني بليند.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – فينالدوم – دي رون – دومفريس – باتريك فان انهولت.

خط الهجوم: ممفيس ديباي – مالين.

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