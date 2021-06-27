فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - يلتقي منتخب هولندا، نظيره التشيك، اليوم الأحد 27 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الثمن نهائى من بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وستقام المباراة بين منتخبي هولندا والتشيك في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
واستقر فرانك دي بور، المدير الفني لمنتخب هولندا على التشكيل الذي سيخوض مباراته امام منتخب التشيك، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي:
حراسة المرمى: ستيكلنبيرج.
خط الدفاع: دي ليخت – دي فري – داني بليند.
خط الوسط: فرينكي دي يونج – فينالدوم – دي رون – دومفريس – باتريك فان انهولت.
خط الهجوم: ممفيس ديباي – مالين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تشكيل هولندا المتوقع لمواجهة التشيك في ثمن نهائي يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.