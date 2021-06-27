تراند الفن: للسيدات .. مشروب سحري قبل النوم يفقدك 5 كلجم أسبوعياً من وزنك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد : تبحث جميع النساء عن فقدان الوزن، لذلك كي تحصلي على جسم مثالي في وقت قصير و بطريقة صحية ننشر مشروب صحي و طبيعي سحري يساعدك في فقدان ٥ كيلو من وزنك أسبوعياً، بحسب بوابة أخبار اليوم.

المقادير:

-بقدونس

-عصير ليمون

-جنزبيل

-ماء

طريقة التحضير:

يمكنك خلط جميع المكونات مع بعض ثم قومي بغلي المشروب و اشربي هذا المشروب يوميا قبل النوم و في الصباح و سوف تفقدي ٥ كيلو من وزنك أسبوعيا.

فوائد المشروب للصحة :

يعتبر هذا المشروب لديه قيمة الغذائية المفيدة جدا للجسم، ويعمل على حرق الدهون و السعرات الحرارية.

فإن عصير البقدونس والليمون و الجنزبيل ، بحسب خبراء التغذية والأطباء، يعد من أفضل الأغذية التي تعمل على تخفيف ضغط الدم المرتفع، وليس هذا فقط، فهو أحسن معدل لمتوسط ضغط الدم، سواء للذين يعانون من انخفاضه أو ارتفاعه على حد سواء.

عصير البقدونس والليمون و الجنزبيل يعد كذلك من العصائر المطهرة للدم من مختلف أنواع السموم، ومانعا لتكون السموم في الدم من جديد، لاحتوائه على الكلوروفيل وفيتامينات “أ” و”ج” والبوتاسيوم، والكالسيوم والفسفور، ومختلف المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم.

هذا العصير أيضا من بين أفضل الأغذية المقوية للجهاز المناعي، ومقاومة الجسم للعدوى البكتيرية التي يتعرض لها الإنسان.