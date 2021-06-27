تراند الفن: 7 فوائد غير متوقعة لفاكهة الكرز.. تجعلك تتناولها يومياً!

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: تحدث أطباء مختصون في التغذية، عن 7 مزايا غير متوقعة لفاكهة الكرز، أحد أهم الفواكه الصيفية.

ومن جانبه، قال كيري غانس، وسامانثا كاسيتي، المختصان في مجال التغذية، إن تناول فاكهة الكرز له فوائد قد لا يتوقعها أحد.

وبحسب مقابلة مع مجلة “Women’s Health”، فإن فاكهة الكرز تساعد في تجنب ظهور التجاعيد بسبب محتواها العالي من فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى التي تثبط الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم.

ويقلل تناول الكرز أيضا من خطر الإصابة بالسرطان، إذ يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مفيدة قد تكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.

كما يساعد الكرز في خفض ضغط الدم، حيث تعتبر هذه الفاكهة غنية بمركبات البوليفينول الواقية التي تم ربطها بتحسين مستويات ضغط الدم.

وأشار كاسيتي إلى أن “هذه المركبات تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك وتحسن وظيفة الخلايا في الأوعية الدموية”، بالإضافة إلى ذلك يساعد الكرز في إبطاء تدهور القدرات الإدراكية، بفضل الأنثوسيانين، ويحسن عمل وظائف المخ والذاكرة، ويقلل من الالتهاب، ويقاوم الإجهاد التأكسدي في الدماغ ، الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

كما يقلل تناول الكرز من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز على إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب والضغط، بالإضافة إلى ذلك يساعد الكرز في مكافحة مرض السكري من النوع 2.

ويساعد تناول الكرز أيضا على النوم بشكل أفضل، وذلك بفضل هرمون الميلاتونين الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ