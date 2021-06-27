فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، إذ من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة، وهدوء في سرعة الرياح، حيث تتجمع هذه العوامل على معظم الأنحاء الشمالية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، كما يزداد الإحساس بحرارة الطقس. حالة الطقس اليوم وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنّ ساعات سطوع الشمس تزيد مع اختفاء السحب خاصة وقت الظهيرة، ناصحة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل الباردة. وقال الخبراء إنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. حالة البحرين المتوسط والأحمر وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضح خبراء الأرصاد أنّها معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما من 1.75 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة اليوم القاهرة 38 24 الإسكندرية 32 23 وادي النطرون 36 22 طنطا 37 24 شبين الكوم 38 24 دمنهور 35 23 بلطيم 33 22 مطروح 32 22 السلوم 34 22 سيوة 40 24 بورسعيد 33 23 دمياط 31 23 الزقازيق 38 24 المنصورة 38 23 الإسماعيلية 38 22 السويس 38 22 العريش 34 23 رفح 33 22 رأس سدر 39 25 نخل 37 19 نويبع 37 26 طابا 36 20 كاترين 33 19 الطور 37 25 شرم الشيخ 39 28 الغردقة 38 27 مرسى علم 36 26 الفيوم 39 22 بني سويف 39 23 المنيا 39 23 أسيوط 40 24 سوهاج 40 24 قنا 41 25 الأقصر 42 26 أسوان 42 27 إدفو 42 27 أبو سمبل 41 26 الوادي الجديد 41 26 شلاتين 36 26 أبو رماد 36 26 حلايب 34 28 رأس حدربة 34 27

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. وتحذر من «الشمس» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.