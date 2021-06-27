تراند الفن: مدن مصر العالمية.. الغردقة أرض السحر والجمال (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مدن مصر العالمية.. الغردقة أرض السحر والجمال».

وجاء في التقرير: «تعتبر الغردقة مدينة رائعة نابضة بالجمال وعبق الطبيعة، وأحد أهم الوجهات السياحية المصرية، حيث باتت تجذب إليها عدد كبير من السياح من مختلف أنحاء العالم، نظرا لما حباها الله تعالى به من خصائص طبيعية وجمالية وأجواء هادئة».

وأوضح التقرير أنّ أهم ميزة هي سهولة الانتقال منها وإليها، فهي على بُعد 20 دقيقة فقط من مطار الغردقة الدولي، وقطاع السياحة في هذه المدينة رافد اقتصادي مهم، نظرا لتوفر ركائز وموارد متنوعة من المعالم ذات القيمة التاريخية والمقومات البيئية والطبيعية، إضافة إلى توفر الأيدي العاملة المحلية المؤهلة التي تتحلى بسعة الصدر ورحابة الاستقبال.

وتابع التقرير أنّ الغردقة مدينة سياحية بامتياز ومقصدا للباحثين عن الراحة والاستجمام، حيث الجو الجميل والشمس الدافئة والسماء الصافية نهارا، والنجوم براقة ليلا، وللحكاية فصول أخرى مع بحرها العميق، حيث تستحوذ على مساحة 40 كم من الشريط الساحلي للشاطئ الغربي للبحر الأحمر بشعاب مرجانية نادرة الوجود ومياه فيروزية مثالية لعشاق ركوب الأمواج.

وأتمّ التقرير: «في الغردقة التي تعود تسميتها لنبات الغردق الذي ينمو طبيعيا فيها، هنالك العديد من الخيارات الترفيهية التي تتسم بالتنوع والتميز، فهي مناسبة للسياحة العائلية أو الشبابية وعطلات شهر العسل، حيث تتوفر الفنادق والمنتجعات التي تناسب الميزانيات المختلفة، ويجد زوار هذه المدينة طيفا واسعا من الأسواق الشعبية والبازارات التي تتوفر فيها البضائع القطنية المميزة والمنسوجات والتحف والقطع التذكارية، إضافة إلى المولات التجارية التي تعد المكان الأمثل للهروب من درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.