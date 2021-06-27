فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - تعقد كلية الدراسات الإفريقية العليا تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالتعاون مع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل 29 يونيو، ندوة بعنوان: “مصر وإفريقيا 7 سنوات من الإنجازات “2041/2021”.
وصرح الدكتور محمد الخشت، بأن الندوة تتناول تحليل الإسهامات المصرية التي أدت إلى عودة إفريقيا لمصر، وأثر ذلك على التوازن والاستقرار الإقليمي، وتتناول الجهود والتجارب وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها في دول القارة الإفريقية، لا سيما في مجال التعليم ومكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن والمجالات الاقتصادية والبنية التحتية.
وقال الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن الندوة ستعرض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على الصعيد الإفريقي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وحتى الآن؛ على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأضاف “الطنطاوي” أن الندوة سيحاضر فيها عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في الشؤون الإفريقية، ويديرها الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، والمنسق الدكتور رشا أبو شقرة المدرس بالكلية أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والمقرر تامر محمود عبدالوهاب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “مصر وإفريقيا 7 سنوات من الإنجازات”.. ندوة بجامعة القاهرة الثلاثاء المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.