تراند الفن: “مصر وإفريقيا 7 سنوات من الإنجازات”.. ندوة بجامعة القاهرة الثلاثاء المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - تعقد كلية الدراسات الإفريقية العليا تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالتعاون مع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل 29 يونيو، ندوة بعنوان: “مصر وإفريقيا 7 سنوات من الإنجازات “2041/2021”.

وصرح الدكتور محمد الخشت، بأن الندوة تتناول تحليل الإسهامات المصرية التي أدت إلى عودة إفريقيا لمصر، وأثر ذلك على التوازن والاستقرار الإقليمي، وتتناول الجهود والتجارب وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها في دول القارة الإفريقية، لا سيما في مجال التعليم ومكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن والمجالات الاقتصادية والبنية التحتية.

وقال الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن الندوة ستعرض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على الصعيد الإفريقي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وحتى الآن؛ على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف “الطنطاوي” أن الندوة سيحاضر فيها عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في الشؤون الإفريقية، ويديرها الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، والمنسق الدكتور رشا أبو شقرة المدرس بالكلية أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والمقرر تامر محمود عبدالوهاب.