فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت، تدريباته في إطار الاستعداد لمباراة فريق مصر المقاصة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
ويواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة في السابعة مساء غدًا الإثنين، على ستاد السويس في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض الفريق تدريبه اليوم الأحد، بالعين السخنة على أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعين السخنة استعدادًا للقاء الفريق الفيومي.
وحرص كارتيرون على الاجتماع مع لاعبي الفريق خلال مران أمس، وطالبهم بالتركيز في المواجهة المقبلة، وعدم الالتفات لنتيجة المباراة السابقة في كأس مصر، مؤكدًا أن الظروف مختلفة بشكل كبير ومن الضروري حصد النقاط الثلاث.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 58نقطة، فيما يحتل مصر للمقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الزمالك يدخل معسكر مغلق استعدادًا لمباراة المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.