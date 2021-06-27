تراند الفن: وزيرة الثقافة تُكرم المبدع الصغير اليوم في الأوبرا

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم تكرم الفائزين بـ جائزة المبدع الصغير، في دورتها الأولى، بأرض الأوبرا المصرية، في حفل كبير، بحضور أعضاء اللجنة العليا للجائزة، والتي تضم كل من، الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة رشيدة الشافعي، والمهندس زياد عبد التواب، والكاتبة فاطمة المعدول، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والدكتور محمد المنسي قنديل، والكاتب يعقوب الشاروني، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل، والمستشار محمد الموافي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة، وأعضاء لجان التحكيم لمختلف فروع الجائزة.



سيتم تكريم 17 فائز في مختلف فروع الجائزة، ويذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الإعلان عنها في نهاية فبراير الماضي، وتضم فئتين عمريتين الأولي من 5 إلى 12 عاما والفئة الثانية من 12 إلى 18 عام، وتشمل ثلاثة مجالات الأول الآداب في أفرع القصة والشعر والمسرح والثاني في الفنون في أفرع الرسم والعزف والغناء أما المجال الثالث فهو الإبداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الإلكترونية بالإضافة إلي الابتكارات العلمية.

جائزة المبدع الصغير

كما يعقب المؤتمر حفل فني لنمازج الأطفال بمركز تنمية المواهب بالأوبرا من فصلي الكورال والباليه، وسيغطي الحفل مختلف وسائل الاعلام المحلية والدولية.

وكان قد أوضح الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، في مداخلة له على إحدى الفضائيات، أنه قد تقدم للجائزة منذ إعلانها أكثر من 4300 عمل من كافة محافظات مصر.