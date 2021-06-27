تراند الفن: بدء الامتحان التجريبي الثالث لـ3 ثانوي في الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 10:09 صباحاً - يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان التجريبي الثالث في مادتي الرياضيات فرع الديناميكا، واللغة الأجنبية الثانية، من المنزل، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توفير الامتحانات والإجابات على موقعها الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

وطالبت الوزارة الطلاب بضرورة الاطلاع على هذه الامتحانات لفهم طبيعة الأسئلة الموضوعية، لأنها محاكاة كاملة لامتحانات نهاية العام.

وأضافت الوزارة، أن الامتحان التجريبي الثالث بدون درجات ولا يضاف لمجموع الطالب، كما أن الامتحانات لا تشمل أي أسئلة مقالية، مشيرة إلى أن الامتحانات النهائية ستُعقد ورقياً على البابل شيت وإلكترونياً على جهاز التابلت.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديوهات تعليمية على «قناة مدرستنا 2 التعليمية» لطلاب الثانوية العامة، حيث كشفت من خلالها عن أحوال الحركة الوطنية قبل الحرب العالمية الأولى ودور مصطفى كامل في الدفاع عن مصر قبل الحرب.

وتابعت أنه يمكن للطلاب التعرف على بعض الأسئلة المهمة على الجزء الثاني من «التكاثر» في مادة الأحياء، وفي صورة

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2021:

1- تُعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً وإلكترونياً في المدارس الحكومية فقط.

2- تعقد الامتحانات بنمط الأسئلة الموضوعية ولا تشمل أي أسئلة مقالية.

3- الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

4- امتحانات الشعبة العلمية امتحانات تختلف عن امتحانات الشعبة الأدبية في مواد اللغات.

5- الامتحانات تعتمد على الفهم ولا تشمل أي أسئلة تعجيزية.

6- الإجابة على البابل شيت بالقلم الجاف الأزرق فقط.

7- غير مسموح للطلاب بدخول الامتحان بأي أوراق غير الكتاب المدرسي.