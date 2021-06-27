تراند الفن: مترو الأنفاق: شركة فرنسية لإدارة قطار (السلام – العاصمة الإدارية)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - أدمن ‏39 دقيقة مضت الوطن 13 زيارة

أعلن اللواء عصام والي، رئيس هيئة القومية للأنفاق، أنّ شركة RATP الفرنسية العالمية، ستتولى بداية من اليوم إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو «العتبة – عدلي منصور»، بتكلفة وصلت إلى 1.138 مليار يورو، مؤكدا أنّ الهيئة تواصل عملها الجاد لاستكمال الخط الثالث، وسيتم فتح محطات جديدة خلال الفترة المقبلة. وقال والي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمحطة هليوبوليس بالخط الثالث للمترو، إنّ الشركة الفرنسية ستتولى أيضا إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي الخفيف «السلام – العاصمة الإدارية الجديدة»، وسيتم تدريب وتأهيل العمال المصريين، موضحا أنّ الهيئة القومية للأنفاق، ستعمل على تقديم خدمات أوروبية لجميع مرتاديه.

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