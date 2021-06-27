تراند الفن: وزير الصحة البريطاني الجديد.. أول مسلم يتولى 3 وزارات في تاريخ المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - قرر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعيين ساجد جافيد وزير الخزانة السابق، وزيرًا للصحة، خلفًا لـ مات هانكوك الذي قدم استقالته بعد الواقعة التي عُرفت إعلاميا بـ«فضيحة القبلة»، ومخالفته الإجراءات الاحترازية لكورونا.

وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن وزير الصحة البريطاني الجديد، وهو أول وزير صحة مسلم في تاريخ بريطانيا.

ـ ولد في باكستان يوم 5 ديسمبر من عام 1969، وينتمي إلى عائلة باكستانية هاجرت إلى بريطانيا قبل أكثر من 50 عامًا.

ـ كان والده يعمل سائق أتوبيس في إحدى مقاطعات باكستان.

ـ بعد ولادة «جاويد» في روتشديل لانكشاير، انتقلت عائلته من لانكشاير إلى ستابلتون رود، بريستول، وتولّى والده العملَ في متجرٍ هناك..

ـ درس الاقتصاد والسياسة في جامعة إكسيتر البريطانية، وعمل في بنك «تشيز مانهاتن» في نيويورك بعد تخرجه.

ـ شغل مصب مدير مصرف «دويتشه بنك» عام 2000، وأصبح رئيس مجلس إدارة المصرف عام 2004.

ـ غادر العمل في البنوك ليلتحلق بالعمل السياسي عام 2009، ودخل البرلمان البريطاني في انتخابات 2010.

ـ تولى حقيبة الثقافة والإعلام والرياضة في حكومة ديفيد كاميرون، وشغل منذ عام 2010، منصب نائب في البرلمان عن حزب المحافظين.

ـ أول نائب مسلم يصل إلى البرلمان عن حزب المحافظين، وعين سكرتيرا خاصا لوزير الخزانة البريطاني في أكتوبر 2011.

ـ عينه رئيس الوزراء السابق في منصب وزير دولة بوزارة الخزانة.

ـ أصبح أول مسلم يتولى وزارة الداخلية في تاريخ بريطانيا في أبريل 2018.

ـ في يناير 2015، مُنِح جاويد جائزة أفضلِ سياسيٍّ في السنة من «بريتيش مسلم أوارد».

ـ آخر منصب تولاه هو وزارة المالية، واستقال العام الماضي، بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.