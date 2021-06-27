تراند الفن: دراسة: تناول الشوكولاتة عند الاستيقاظ يساعد على حرق الدهون

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - كشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة خفيفة سكرية من الشوكولاتة على الإفطار يمكن أن يكون له في الواقع فوائد غير متوقعة من خلال مساعدة الجسم على حرق الدهون.

وأعطى الباحثون في بوسطن، ماساتشوستس 100 غرام من شوكولاتة الحليب لـ 19 امرأة بعد انقطاع الطمث في غضون ساعة واحدة بعد الاستيقاظ وساعة واحدة قبل وقت النوم، وهذا يعادل تقريبًا قطعتين قياسيتين من ألواح مارس (58 غراماً)، على الرغم من أن الباحثين استخدموا شوكولاتة الحليب القياسية التي تحتوي على 18.1 غراماً من الكاكاو.

وبشكل مثير للدهشة، اكتشف الفريق أن تناول شوكولاتة الحليب في الصباح أو في الليل لم يؤد إلى زيادة الوزن، على الأرجح لأنه كان بمثابة مثبط للشهية. وفي الواقع، تبين أن تناول شوكولاتة الحليب خلال ساعات الصباح يساعد على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم. وربما كان هذا بسبب المواد الكيميائية المفيدة التي تسمى الفلافانول الموجودة بشكل طبيعي في الكاكاو والتي تزيد من أكسدة الدهون.

ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على النساء بعد انقطاع الطمث، لذلك ينبغي إجراء مزيد من الدراسات على الرجال والنساء الأصغر سنا لتأكيد هذه النتائج، كما يقول الباحثون. ويقول خبراء آخرون إنه للأسف بالنسبة لمحبي الشوكولاتة، فإن محتواها العالي من الدهون والسكر يعني أنه يجب تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

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