تراند الفن: «الزيادة السكانية والماء».. عنوان أسبوع القاهرة للمياه بمشاركة دول العالم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنظم وزارة الموارد المائية والري في أكتوبر المقبل أسبوع القاهرة للمياه، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص».

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة يقام للعام الرابع على التوالي، حيث بدأ عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة.

وأوضح أن أسبوع القاهرة للمياه 2021 يأتي تتويجا للنجاح الذي حققه أسبوع القاهرة للمياه في السنوات الثلاث السابقة، ويأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة، مؤكدا على أن أسبوع القاهرة أصبح من أهم وأكبر الأحداث المتعلقة بمجال المياه والتنمية المستدامه في مصر والشرق الأوسط، وتتويجا لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الإفريقية.

وقالت الدكتوره إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري إن السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه تواصل بشكل دائم الاجتماعات من أجل الأعداد للنسخة الرابعة من الأسبوع، والذي تنظمة وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية.

وتابعت لـ«الوطن» أن الأسبوع يهدف إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير في استخدامات الأراضي والمناخ، وأيضا النظم الهيدرولوحية بشكل متسارع، مما جعله محورا لدعم واهتمام كل المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا.

وأضافت أنه يشارك في هذا الحدث الهام عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، وأيضا العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، والعديد من الفئات كالسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن الأسبوع هذا العام يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين خلال أكثر من 70 جلسة فنية، ويقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه.

وتابعت أن الأسبوع يتضمن العديد من الأحداث والفعاليات رفيعة المستوى منها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية، وكذا الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية، وذلك لوضع خارطة طريق لتكامل الأنشطة الزراعية مع إدارة الموارد المائية.

وأوضحت أن المؤتمر ينظم بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة التنمية الزراعية ومنظمة الاسكوا، إلى جانب عدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه بالتعاون مع عدد من الشركاء، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار الإفريقي الأوروبي الذين ينظمهما الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، وورشة عمل تمويل مشروعات المياه التي ينظمها بنك الاستثمار الأوروبي.

وأشار إلى مشاركة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الأسبوع من خلال ورشة عمل حول الزراعة المستدامة، بالإضافة لعدد من الجلسات الفنية الهامه التي ينظمها كل من مكتب اليونسكو بالقاهرة وجامعة كولونيا والمعهد الدولي لإدارة المياه ومؤسسة دلتارس ومبادرة البرمجة المشتركة حول تحديات المياه من أجل عالم متغير، وشبكة بناء قدرات دول حوض النيل ومعهد استوكهولم الدولي للمياه، ولا زالت السكرتارية تتلقى العديد من الطلبات لتنظيم الجلسات والأحداث الجانبية والأحداث رفيعة المستوى التي سيتم الإعلان عنها تباعا.

وأشارت إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر تلقت عدد من الأبحاث العلمية وجارٍ تقييمها واختيار عدد منها للعرض بالمؤتمر والنشر بالعدد الخاص بمجلة علوم المياه الخاصة بالمركز القومي لبحوث المياه، ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية قد استقبلت في وقت سابق 150 ملخصا بحثيا محليا ودوليا من عدة دول أجنبية وعربية وإفريقية منها «فرنسا – ألمانيا – الهند – اليابان – الأردن – لبنان – ليبيا – موريتانيا – المغرب – هولندا – فلسطين – أسبانيا – تونس – أوغندا – انجلترا – الولايات المتحدة».

وأكدت أن السكرتارية الخاصة بالمؤتمر تتابع الأنشطة والمسابقات المختلفة التي ستعقد خلال الحدث ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين التي تقدم لها 300 مزارع من جميع محافظات مصر.