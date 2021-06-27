تراند الفن: جامعة حلوان: تكريم الطلاب المشاركين بأعمال فنية في مدينة كنوز للرخام والجرانيت بالجلالة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - نظمت جامعة حلوان، بالتعاون مع القوات المسلحة، اليوم الأحد، احتفالية لتكريم المشاركين من طلاب الجامعة بالأعمال الفنية في مدينة كنوز للرخام والجرانيت بالجلالة، بحضور اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعرض فيلم وثائقي عن عمليات التجميل بمدينة كنوز للرخام والجرانيت بالجلالة وفيلم آخر عن المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية.

وتضمنت الاحتفالية، تكريم الطلاب المشاركين بالأعمال الفنية بمدينة كنوز للرخام والجرانيت بالجلالة من كليتي الفنون التطبيقية والتربية الفنية لإسهاماتهم ومشاركتهم الفعالة بأعمال فنية متميزة ورائعة أبدعت فى تنفيذها كليات الجامعة الفنية، وكذلك تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.

احتفالية لتكريم المشاركين من طلاب الجامعة

احتفالية لتكريم المشاركين من طلاب الجامعة

وأشاد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما لمسه من مواهب أبناء جامعة حلوان المتفردة ومشاركتهم المميزة في تقديم أعمال فنية رائعة أبرزت جمال مدينة كنوز للرخام والجرانيت بالجلالة، ومشاركتهم الإبداعية في أعمال النحت والحفر على الرخام والرسم والزخرفة بمنشآت المدينة والجداريات، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق في مختلف المحافل.

كما أعرب الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن اعتزاز الجامعة وسعيها الدائم للمشاركة في خدمة الوطن في المشروعات القومية التي من شأنها رفعة هذا البلد العظيم، حيث أبدى رئيس الجامعة الاستعداد الكامل لبذل كل الجهود في دعم المشروعات القومية المختلفة التي تبرز مكانة مصر وحضارتها وتفردها على مر العصور، مؤكدًا أنَّ المصري قد أثبت قدرته عبر التاريخ على الإنجاز والبناء والتطوير والنهوض بالبلاد.

شارك في الاحتفالية عدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان وعمداء كليتي الفنون التطبيقية والتربية الفنية وعدد من طلاب الكليتين.