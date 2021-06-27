فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - أدمن 22 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة مسائية لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالحي السابع، بمعرفة إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز، وتحت إشراف العقيد شريف زين، مأمور قسم شرطة مدينه بدر، والملازم اول عبدالله أكرم، ومسئولي شرطة التعمير.
وأوضح المهندس عمار مندور، أن الحملة أسفرت عن مصادرة والتحفظ على عدد من المعدات بالمحال والمقاهي المخالفة، كما تم تحرير 10 محاضر إشغال و5 محاضر بيئة، ومحضر مخالفة شروط تخصيص، و5 محاضر تشغيل دون ترخيص.
وأكد المهندس عمار مندور، مواصلة شن الحملات لضبط المخالفات ومنع المظاهر العشوائية بالمدينة، والحفاظ على الطابع العمراني بها، مطالبًا قاطني المدينة والمترددين عليها والعاملين بها بالالتزام بالضوابط والقوانين، تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية حال المخالفة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جهاز مدينة بدر ينفذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالحي السابع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.