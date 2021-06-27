تراند الفن: نصائح لشراء الأضحية.. يشترط عُمر البقر عامين والماعز سنة واحدة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك؛ إذ يستعد الكثير من المواطنين لشراء الأضحية، التي يجب أن تتوافر فيها عددا من الشروط كالسن والنوع وغيرها، كون الأضحية من شعائر الإسلام التي يجب أن تطبق وفق الشريعة الإسلامية؛ إذ أن الأمر لا يجرى بشكل عشوائي، إنما وفق معايير محددة.

شروط الأضحية

وفقا للشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فإن هناك شروطا لأضحية العيد وهي:

– يجب أن تكون الأضحية من الأنعام، مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يصحّ التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور.

– أن تبلغ الأضحية السن الذي حدده الشرع، فيشترط في الإبل أن تكمل الخمس سنوات فصاعدا، والأبقار فيشترط أن تكمل سنتين فصاعدا، في حين أن الماعز يجب أن تكمل سنة واحدة وتدخل في الثانية، وفي الضأن أن تتم 6 أشهر، وتدخل في الشهر السابع.

– أن تكون سليمة وتتصف بخلوّها من الإصابة بعيب في اللحم والشحم، كالمرض الواضح والعرج والعمى ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم.

– الأضحية من الغنم تُجزئُ عن أهل البيت الواحد، ولا يجوز الاشتراك فيها بين أكثر من شخص، وإنما يضحّي بها الرجل الواحد عن نفسه وكذلك أهل بيته، أما الإبل والبقر فيجوز الاشتراك فيها بين 7 أشخاص أو أقل.

– أما الشاة، فلا تُجزئُ إلّا عن شخص واحد، وله أن يُشرك غيره في ثوابها، كأن يُشرك أهله.

– يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق «الأيام التالية لعيد الأضحى»، وتذبح في النهار فقط، ويؤخذ بعين الاعتبار أن الأضحية إذا ذُبحت قبل صلاة العيد فإنها لا تعدّ بحكم الأضحية.

– يستحب أن يجمع المسلم بين الأكل من أضحيته والصدقة والهدية منها، فلا يوجد حد، فيأكل بعضها، ويتصدق ببعضها، ويهدي بعضها، ولا يشترط أن تكون القسمة أثلاثا متساوية.

خطوات فحص عمر الأضحية

– أقل من عام: تكون جميع الأسنان الأربعة الأمامية بيضاء ولبنية متماثلة.

– عام: تختلف أحد الأسنان الأربعة في الشكل واللون والحجم.

– بين عام وعامين: يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، مع وجود 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان صغيرتان.

– 3 سنوات: يكون قد استبدل 3 من الأسنان اللبنية الصغيرة بأسنان طويلة.

– 4 سنوات: يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان طويلة حادة.

– أكبر من 4 سنوات: يلاحظ وجود 8 أسنان كبيره صفراء اللون.