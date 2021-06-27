تراند الفن: فتح المجازر مجانا في أيام عيد الأضحى بمحافظة الجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فتح المجازر بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً للمواطنين على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يصطحب صاحب الذبيحة الجزار الخاص بها. استقبال المواطنين أيام عيد الأضحى لذبح الأضاحي بالمجان وأشار محافظ الجيزة، إلى أنَ مديرية الطب البيطري انتهت من تجهيز 23 مجزراً منتشرة على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنَّه تمّ رفع درجه الاستعداد القصوى لاستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان. المجازر التي ستفتح مجانا في أيام عيد الأضحي في محافظة الجيزة وشملت المجازر التي سيتم فتحها أيام عيد الأضحى «مجزر المنيب بشارع المدبح ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق ومجزر وردان ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية ومجز أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم ومجزر كرداسة باخر الشارع السياحي – المنصورية ومجزر ناهيا بالمريوطية ومجزر البدرشين ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق ومجازر سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين ومجازر العياط والمتانيا بالعياط ومجازر الصف بالصف ومجزر أطفيح بشارع السوق ومجازر القبابات والبرمبل باطفيح ومجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا مجزر خاص بطريق مصر – إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجز البشاير – مجزر خاص- بالكيلو 76 طريق مصر – إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا». حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق والكشف عليها قبل الذبح وقرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفتح المجاز بالمجان أمام المواطنين مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح. 3 آلاف جنيه غرامة الذبح بالشوارع والأماكن العامة وشمل قرار المحافظ توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة. وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكّد من سلامة المعروض.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فتح المجازر مجانا في أيام عيد الأضحى بمحافظة الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.