تراند الفن: مناقشة “تشكلات صور الطير والحيوان في الشعر المصري المعاصر” الثلاثاء

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت آخر الأخبار 4 زيارة

يناقش مركز الفنون والآداب بجامعة المنيا، رسالة دكتوراه جديدة، مقدمة من الباحثة: منال يحيى عبد الفضيل عطا، بعنوان ” تشكلات صور الطير والحيوان في الشعر المصري المعاصر” صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وأمل دنقل نماذج، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021م. وتتكون لجنة المناقشة من: الدكتور منير فوزي العالمين مشرفًا ورئيسًا، والدكتور رفاعي يوسف عبد الحافظ مناقشًا خارجيًا، والدكتور محمد إبراهيم مدني حميد مناقشًا داخليًا. إعلان المناقشة

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