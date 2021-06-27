تراند الفن: مواطن بـ”فيفاء” ينجح في إبعاد القرود عن مزرعته بحيلة لا تخطر على البال !

صحيفة المرصد : نفذ مواطن من سكان محافظة فيفاء، فكرة لا تخطر على بال أحد لمكافحة قرود البابون بعد سنوات من تسللها لمزرعته، والقضاء على جميع منتجاتها، بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول لها.

ووفقاً لـ “سبق” فقد جلب المواطن ناجي العبدلي “دمية نمر”، ووضعها على صخرة ظاهرة داخل مزرعته، وكانت حلاً في إبعاد القرود نهائيًّا لأكثر من أربع سنوات عن مزرعته.

وقال “العبدلي”، إن فكرة “دمية النمر” جاءت بعد حديثه مع أحد كبار السن، الذي ذكر له أن النمور والضباع العدو اللدود للقرود؛ وتخاف منها.

وأوضح “العبدلي” أن حيوانات القرود ذكية؛ لذا يعمل على تغيير وضعية ومكان “دمية النمر” بشكل دوري، وأضاف صوتًا يُصدره النمر من حين لآخر؛ حتى تفزع منه القرود، ولا تقترب، وتعتقد أنه نمر حقيقي.