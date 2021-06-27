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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - أدمن 21 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : نفذ مواطن من سكان محافظة فيفاء، فكرة لا تخطر على بال أحد لمكافحة قرود البابون بعد سنوات من تسللها لمزرعته، والقضاء على جميع منتجاتها، بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول لها.
ووفقاً لـ “سبق” فقد جلب المواطن ناجي العبدلي “دمية نمر”، ووضعها على صخرة ظاهرة داخل مزرعته، وكانت حلاً في إبعاد القرود نهائيًّا لأكثر من أربع سنوات عن مزرعته.
وقال “العبدلي”، إن فكرة “دمية النمر” جاءت بعد حديثه مع أحد كبار السن، الذي ذكر له أن النمور والضباع العدو اللدود للقرود؛ وتخاف منها.
وأوضح “العبدلي” أن حيوانات القرود ذكية؛ لذا يعمل على تغيير وضعية ومكان “دمية النمر” بشكل دوري، وأضاف صوتًا يُصدره النمر من حين لآخر؛ حتى تفزع منه القرود، ولا تقترب، وتعتقد أنه نمر حقيقي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مواطن بـ”فيفاء” ينجح في إبعاد القرود عن مزرعته بحيلة لا تخطر على البال ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.