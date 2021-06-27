تراند الفن: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 11:12 صباحاً - شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10287 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2202 نقطة. وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.11 % ليصل إلى مستوى 12890 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.27 % ليصل إلى مستوى 4019 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2331 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3301 نقطة. وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة اليوم، وهم؛ العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، سبيد ميديكال، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية لاستصلاح الأراضي، المنصورة للدواجن.

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