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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 45 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.
وسيشارك السيسي مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.
وتعد زيارة الرئيس السيسي للعراق هي الأولى لرئيس مصري منذ 30 عاماً.
وسيعقد الرئيس المصري لقاء مع العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السيسي يصل بغداد في أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.