تراند الفن: السيسي يصل بغداد في أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً

صحيفة المرصد : وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، الأحد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

وسيشارك السيسي مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وتعد زيارة الرئيس السيسي للعراق هي الأولى لرئيس مصري منذ 30 عاماً.

وسيعقد الرئيس المصري لقاء مع العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.