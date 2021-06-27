تراند الفن: «ما ينوب المخلص».. مصرع عامل تدخل لفض مشاجرة على «تفويل العربية»

تلقى شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، ووفاته متأثرا بإصابته بعدة جروح نافذة في الجسد.

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وسائق، مقيم بدائرة القسم، بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما، حال وجودهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها عم الأخير «عامل» مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب، باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، محدثان ما بهما من إصابات أودت بحياة المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.