فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت الوطن 12 زيارة
تلقى شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، ووفاته متأثرا بإصابته بعدة جروح نافذة في الجسد.
وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وسائق، مقيم بدائرة القسم، بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما، حال وجودهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها عم الأخير «عامل» مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب، باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، محدثان ما بهما من إصابات أودت بحياة المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «ما ينوب المخلص».. مصرع عامل تدخل لفض مشاجرة على «تفويل العربية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.