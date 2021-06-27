تراند الفن: ” سبوتنيك” تجيز استخدام اللقاح للحوامل: الفوائد تفوق المخاطر

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - قالت وكالة الأنباء الروسية “تاس” إن لقاح سبوتنيك V أصبح آمن الاستخدام على الحوامل، حيث أكدت الشركة أن فوائد على الأجنة تفوق مخاطره، مشيرة إلى فعاليته لدى الحوامل في أغلب الأحيان.

وأعلنت الشركة أن التجارب اختبرت السمية الإنجابية للحيوانات، ولكن لم يكن هناك أي تأثير سلبي على مسار الحمل وتطور الأجنة في الأنواع الأنثوية، وعلى تطورها قبل الولادة”.

وأضافت الوكالة: “يجب استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي، المضاد لفيروس كورونا المستجد أثناء الحمل فقط في حالة كانت الفوائد المتوقعة للأم تفوق المخاطر المحتملة على الجنين”.

لقاح سبوتنيك V للمرضعات

وحسب ما جاء في الوكالة الروسية، تشير التعليمات إلى منع استخدام لقاح سبوتنيك V أثناء فترة الرضاعة الطبيعية.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد صرح أمس الجمعة، أنه يجب الأخذ في الاعتبار النتائج الإيجابية لتجارب السلامة قبل السريرية للقاح والبيانات المتراكمة حول سلامته وكفاءته خلال تجارب ما بعد التسجيل.

وقرر الخبراء السماح استخدام لقاح سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا المستجد بين النساء الحوامل، حيث أوضح الوزير أن هذا يسمح للحوامل المعرضات لخطر الإصابة بأعراض المرض الشديدة بالحصول على التطعيم.