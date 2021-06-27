تراند الفن: عبد الحفيظ يفرض حظرًا إعلاميًا على لاعبي الأهلي

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عدم السماح للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالظهور في كافة وسائل الإعلام حتى الانتهاء من المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 17ــ7ــ2021.

يأتي هذا لزيادة أجواء التركيز، خاصةً أن الفريق يخوض العديد من مباريات الدوري بشكل مضغوط خلال الأيام المقبلة قبل أن يتوجه إلى المغرب لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال.

ويقام لقاء النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ونظيره كايزر تشفيز، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في السابع عشر من يوليو المقبل.