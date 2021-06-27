فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 21 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عدم السماح للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالظهور في كافة وسائل الإعلام حتى الانتهاء من المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال، والمحدد لها 17ــ7ــ2021.
يأتي هذا لزيادة أجواء التركيز، خاصةً أن الفريق يخوض العديد من مباريات الدوري بشكل مضغوط خلال الأيام المقبلة قبل أن يتوجه إلى المغرب لملاقاة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال.
ويقام لقاء النهائي لدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ونظيره كايزر تشفيز، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في السابع عشر من يوليو المقبل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عبد الحفيظ يفرض حظرًا إعلاميًا على لاعبي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.