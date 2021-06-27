تراند الفن: عميد «أورام القاهرة»: الأورام السرطانية ليست من أعراض ما بعد كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - كشف الدكتور حسين مصطفى موسى، عميد معهد الأورام التابع لمستشفيات جامعة القاهرة الأسبق، حقيقة الإصابة بأورام سرطانية كنتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد، متابعا: «فيروس كورونا لا يسبب أي أورام سرطانية، لا أثناء الإصابة ولا بعد التعافي، فالأورام السرطانية لا تأتي فجأة أو عن طريق عدوى كالفيروسات التنفسية، ولا تتشكل داخل جسم الإنسان في وقت قصير، لكنها تستغرق فترة زمنية تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، موضحا أنّ فيروس كورونا يسبب أورام سرطانية، كما أنّ اكتشاف الأورام السرطانية لا يكون إلا بعد تكون نحو مليون خلية، لاكتشاف جزء بسيط من الورم في أي مكان.

خلايا السرطان تحتاج من 5 لـ10 سنوات لتتكون في جسم الإنسان

وأضاف عميد معهد الأورام الأسبق التابع لمستشفيات جامعة القاهرة لـ«الوطن»، أنّه لم يثبت علميا حتى الآن أن فيروس كورونا يتسبب في الإصابة بـ أورام سرطانية، كما نفى ما تردد بشأن وجود آثار جانبية وتراكمات للأدوية المعالج بها المرضى، تؤدي للإصابة بكورونا فيما بعد.

وأوضح الدكتور حسين مصطفى موسى، أنّ الأورام لا يمكن اكتشافها إلا بعد سنوات من تكوينها، كما لا توجد أي دلائل علمية أو دراسات تثبت أنّ كورونا تتسبب في الإصابة بأمراض الأورام المختلفة، لافتا إلى أنّ العمل يسير على قدم وساق بمختلف المراكز البحثية، للوصول إلى حلول جذرية لمواجهة المرض.

وشدد عميد معهد أورام القاهرة، على ضرورة الالتزام بقواعد تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة خارج المنزل، والاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة لمناعة الجسم، فضلا عن الابتعاد عن الأماكن المزدحمة خارج المنزل، واستشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.

وطالب عميد معهد أورام القاهرة الأسبق، بتجنب تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص، والابتعاد عن الأماكن المخالفة لتعليمات الحكومة المصرية لمواجهة المرض، مثل الكافيهات والمطاعم.