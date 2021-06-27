تراند الفن: “ندمت على أحاسيس.. ومصر مافيهاش سينما”.. أبرز تصريحات علا غانم مع لميس الحديدي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - حلت الفنانة علا غانم ضيفة الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها “كلمة أخيرة”، في أحدث ظهور لها عقب عودتها لمصر للاحتفال بحفل زفاف ابنتها.

أبرز تصريحات علا غانم مع لميس الحديدي:

-“في أغسطس 2016 كنت راجعة من أمريكا، وحالتي النفسية كانت زي الزفت”.

-“فتحت أوتيل للكلاب في أمريكا وعاملة قلق لكبار البرندات، بالرغم من أن عندي فرعين فقط”.

-“مش حاسة إن في سينما في مصر، لكن في دراما تليفزيونية رائعة، ويوجد بها تطور غير عادي”.

-“ندمت على فيلم “أحاسيس” وتمنيت الرقابة تحذف بعض المشاهد”.

-“كان ممكن أقدم رسالة “أحاسيس” دي بشكل مختلف أشيك من كده ومش جرئ”.

-“أنا خلاص هكمل 50 سنة آخر نوفمبر القادم”.

-“تزوجت 3 مرات ولم أشعر بالحب”.

-زوجت ابنتي الصغيرة في أمريكا منذ عامين.

-“بشوف المرأة اللي بتقبل تكون زوجة ثانية، مش قادرة تتكفل بنفسها”.

-“أنا مش هسمح لنفسي أعجب بشخص متزوج”.

علا غانم عن مهنتها في أمريكا: “أوتيل للكلاب وعامل قلق للبرندات”