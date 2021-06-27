فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - حلت الفنانة علا غانم ضيفة الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها “كلمة أخيرة”، في أحدث ظهور لها عقب عودتها لمصر للاحتفال بحفل زفاف ابنتها.
أبرز تصريحات علا غانم مع لميس الحديدي:
-“في أغسطس 2016 كنت راجعة من أمريكا، وحالتي النفسية كانت زي الزفت”.
-“فتحت أوتيل للكلاب في أمريكا وعاملة قلق لكبار البرندات، بالرغم من أن عندي فرعين فقط”.
-“مش حاسة إن في سينما في مصر، لكن في دراما تليفزيونية رائعة، ويوجد بها تطور غير عادي”.
-“ندمت على فيلم “أحاسيس” وتمنيت الرقابة تحذف بعض المشاهد”.
-“كان ممكن أقدم رسالة “أحاسيس” دي بشكل مختلف أشيك من كده ومش جرئ”.
-“أنا خلاص هكمل 50 سنة آخر نوفمبر القادم”.
-“تزوجت 3 مرات ولم أشعر بالحب”.
-زوجت ابنتي الصغيرة في أمريكا منذ عامين.
-“بشوف المرأة اللي بتقبل تكون زوجة ثانية، مش قادرة تتكفل بنفسها”.
-“أنا مش هسمح لنفسي أعجب بشخص متزوج”.
علا غانم عن مهنتها في أمريكا: “أوتيل للكلاب وعامل قلق للبرندات”
علا غانم: “لا أقبل أن أكون زوجة ثانية وتزوجت 3 مرات ولم أشعر بالحب”
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “ندمت على أحاسيس.. ومصر مافيهاش سينما”.. أبرز تصريحات علا غانم مع لميس الحديدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.