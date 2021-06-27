فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 14 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
قررت جهات التحقيق بوسط القاهرة الكلية، إحالة أحد الأشخاص إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بانتحال صفة رسمية رجل شرطة، وتفتيش المواطنين وإحراز ذخائر دون وجه حق.
وجاء بأمر الإحالة، الذي أعده المستشار مصطفى طه، وكيل النيابة، أن المتهم تزين علانية بالزي الرسمي المخصص لرجال الشرطة، دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزا للرتبة أو الدرجة التي تخوله ذلك، كما أنه تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، وهي كونه أحد أفراد الشرطة من غير أن تكون له صفة رسيمة من الحكومة أو أذن منها بذلك حال إحرازه الذخائر.
القبض على متهم بانتحال صفة رجال الشرطة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الموسكي، معلومات مفادها قيام المتهم بالتزين بالزي الرسمي المخصص لرجال الشرطة علانية، من غير أن يكون له صفة رسمية في ذلك، ويقوم بتفتيش المواطنين، وبإجراء تحرياته السرية تأكد من صحتها وبانتقاله لمحل ضبط المتهم أبصره متزينا بالزي المخصص لرجال الشرطة، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي ذخائر صوت وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
ثبت للنيابة العامة من خلال التحقيقات، أن المتهم جندي أول بقسم شرطة المقطم سابقا ومفصول من الخدمة؛ لانقطاعه عن العمل لفترة طويلة وتم إخطاره بذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يفتش المواطنين.. إحالة ضابط شرطة مزيف إلى المحاكمة الجنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.