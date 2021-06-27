تراند الفن: يفتش المواطنين.. إحالة ضابط شرطة مزيف إلى المحاكمة الجنائية

قررت جهات التحقيق بوسط القاهرة الكلية، إحالة أحد الأشخاص إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بانتحال صفة رسمية رجل شرطة، وتفتيش المواطنين وإحراز ذخائر دون وجه حق.

وجاء بأمر الإحالة، الذي أعده المستشار مصطفى طه، وكيل النيابة، أن المتهم تزين علانية بالزي الرسمي المخصص لرجال الشرطة، دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزا للرتبة أو الدرجة التي تخوله ذلك، كما أنه تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، وهي كونه أحد أفراد الشرطة من غير أن تكون له صفة رسيمة من الحكومة أو أذن منها بذلك حال إحرازه الذخائر.

القبض على متهم بانتحال صفة رجال الشرطة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الموسكي، معلومات مفادها قيام المتهم بالتزين بالزي الرسمي المخصص لرجال الشرطة علانية، من غير أن يكون له صفة رسمية في ذلك، ويقوم بتفتيش المواطنين، وبإجراء تحرياته السرية تأكد من صحتها وبانتقاله لمحل ضبط المتهم أبصره متزينا بالزي المخصص لرجال الشرطة، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي ذخائر صوت وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

ثبت للنيابة العامة من خلال التحقيقات، أن المتهم جندي أول بقسم شرطة المقطم سابقا ومفصول من الخدمة؛ لانقطاعه عن العمل لفترة طويلة وتم إخطاره بذلك.