تراند الفن: تحرير 66 محضرًا تموينيًّا خلال حملة مكبرة بالبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت آخر الأخبار 1 زيارة
شنت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفي، حملات مكبرة على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية، بمراكز: دمنهور، الرحمانية، أبو المطامير، شبراخيت، النوبارية.
جاء ذلك للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأسفرت الحملات عن تحرير: 55 محضرا ضد مخابز بلدية لتجميع 149 شيكارة دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعها بالسوق السوداء، 308 بطاقة تموين، 11 محضرا ضد مصانع ومحال تجارية، وتم ضبط 1000 لتر زيت طعام مجهول المصدر، 46 عبوة أدوية بيطريه منتهية الصلاحية، 750 كجم مخللات مجهولة المصدر ودون أي علامات أو بيانات، 2400 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر دون مستندات أو فواتير.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحرير 66 محضرًا تموينيًّا خلال حملة مكبرة بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.