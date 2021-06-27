تراند الفن: تحرير 66 محضرًا تموينيًّا خلال حملة مكبرة بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفي، حملات مكبرة على الأسواق والمجازر والمخابز والمحال التجارية، بمراكز: دمنهور، الرحمانية، أبو المطامير، شبراخيت، النوبارية.

جاء ذلك للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأسفرت الحملات عن تحرير: 55 محضرا ضد مخابز بلدية لتجميع 149 شيكارة دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعها بالسوق السوداء، 308 بطاقة تموين، 11 محضرا ضد مصانع ومحال تجارية، وتم ضبط 1000 لتر زيت طعام مجهول المصدر، 46 عبوة أدوية بيطريه منتهية الصلاحية، 750 كجم مخللات مجهولة المصدر ودون أي علامات أو بيانات، 2400 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر دون مستندات أو فواتير.