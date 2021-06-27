فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد-وكالات: كشف الإخصائي الروسي في العلاج الكيميائي، أندريه بازيليف، عن أنواع الأورام التي يمكن اعتبارها الأكثر عدوانية. وقال بازيليف في مقابلة مع القناة الخامسة الروسية: “هناك أنواع من السرطان تعتاد بسرعة على العلاج وتستجيب له بشكل سيئ للغاية، وأهم هذه الأورام السرطانية هي سرطان البنكرياس، وسرطان المرارة، وسرطان الكبد”. ووفقًا للطبيب الروسي يمكن أيضا إدراج سرطان المعدة في هذه القائمة، ولكن تم علاجه مؤخرا بنجاح كبير بفضل تطور التكنولوجيا. ولفت بازيليف الانتباه إلى أن نفس الورم يتطور بشكل مختلف من شخص إلى آخر، وبالتالي، فإن نفس الورم السرطاني قد يكون عدوانيا لدى أشخاص وغير عدواني لدى آخرين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن أخطر أنواع السرطانات فتكا وأكثرها عدوانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.