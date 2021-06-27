تراند الفن: إتاحة 28 خدمة لهيئة التأمينات الاجتماعية على «مصر الرقمية» خلال أيام

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، عن إطلاق خدمات التأمينات الاجتماعية على منصة مصر الرقمية خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن البداية ستكون بطرح 28 خدمة تأمينية يستطيع المواطن الحصول عليها بمجرد إطلاقها على المنصة.

وأوضح «العطار»، أن الخدمات المقدمة ستكون بواقع 13 خدمة فى شهر يوليو، و18 خدمة في أغسطس 2021.

وأضاف «العطار» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة حاليًا وصلت إلى نحو 75 خدمة، ومن المستهدف الوصول بتلك الخدمات إلى 200 خدمة بنهاية العام الجاري.

خدمات التأمينات التى تقدمها الهيئة

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة التأمينات الاجتماعية، الاستعلام عن الرقم التأميني، وتسجيل رقم تأميني، والتأمين على عامل، وإخطار العامل مكتب الهيئة عن التحاقه بعمل، والتأمين على العمالة غير المنتظمة، وإنهاء خدمة العمالة غير المنتظمة، وصرف منح الزواج، وخدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل، والاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة، واستعراض المعاشات المستحقة للمستفيد، واستعراض العمالة المستمرة، وغيرها من الخدمات التأمنية المختلفة.

وتدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نظام التأمين الاجتماعي فى مصر، ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق اغراضها واهدافها، كما أن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، و​لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات

وتختص الهيئة بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وخصوصًا توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، حيث تعمل على تحصيل الاشتراكات المقررة طبقاً لأحكام القانون، والاستثمار الامثل لفائض الاموال من خلال صندوق الاستثمار، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض و نفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وصرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.