تراند الفن: وزيرة التجارة: الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في مصر بـ7 مليارات دولار

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - التقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى مصر.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وقالت الوزيرة، إن اللقاء استعرض أهمية تحقيق أقصى استفادة من علاقات الأخوة التي تربط القيادة السياسية بمصر والامارات ودفعهما لأوجه التعاون الاقتصادي المشترك الأمر الذي ساهم في نقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن الإمارات تعد أكبر مستثمر أجنبي بالسوق المصري، حيث تسهم في مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليارات دولار.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية البناء على العلاقات القوية التي تربط البلدين حكومةً وشعبًا وترجمتها لمشروعات كبرى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

وأضافت جامع أن الإمارات تمثل أكبر شريك تجاري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 نحو 4 مليارات و111 مليون دولار مقابل 3 مليارات و356 مليون دولار خلال عام 2019.

كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية للسوق الإماراتي خلال عام 2020 نحو 2 مليار و882 مليون دولار مقابل 2 مليار و51 مليون دولار خلال عام 2019.

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