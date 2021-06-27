تراند الفن: عاجل.. «المالية»: الإعلان عن خطة تقنين أوضاع الـ«توك توك» خلال أيام

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل ستشهد الإعلان عن خطة تقنين أوضاع الـ«توك توك».

وأضاف لـ«الوطن»، أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات ستشمل كذلك إحلال التوك توك بسيارة «ميني فان»، بالتزامن مع عمليات إحلال سيارات الميكروباص في شهر يوليو المقبل.

إصدار تراخيص سير للـ«توك توك»

وأشار «عوض»، إلى أنه خلال أيام قليلة تنتهي اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية من الانتهاء من وضع الأسس والإجراءات التي من خلالها سيتم تقنين أوضاع التوك توك، من حيث منح ملاكها تراخيص سير.

ولفت إلى أنه في نفس الوقت ستُوضع الضوابط اللازمة لغرض استخدام السيارات «ميني فان» كمركبة نقل ركاب جماعي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه بناء على تلك الأسس سيتحدد الخطوات اللازمة لمشاركة التوك توك في مبادرة الإحلال لاستبداله بسيارة «ميني فان»، وذلك حال رغبة مالك الـ«توك توك» في المشاركة في المبادرة.

وأكد «عوض»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بتوسيع مشاركة المواطنين في هذه المبادرة، وتم الإعلان عن مشاركة الـ«توك توك»، ولكن جرى التوجيه بتقنين أوضاعه، أي أن يكون له بيانات في الجهات المعتمدة مثل إدرارت المرور والمحافظة، وسيحمل لوحات معدنية نظرًا لما يعانيه الشارع المصري من التكاتك غير المرخصة.

وتابع المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن هناك أكثر من ميزة يستفيد منها المشاركون في المبادرة، منها الحصول على تخفيضات في أسعار المركبات التي تشارك في إنتاجها الشركات المصرية عن نظيرتها الموجودة في السوق الخارجي، كما يوفر الجهاز المصرفي للدولة عائدًا ثابتًا على قرض بثمن السيارة الجديدة بنسبة 3%، ولا تكون مركبة أو متزايدة.

وقال «عوض»، إن المستفيد يحصل على وثيقتي تأمين، إحداهما على المركبة ضد السرقة والحرائق وغيرها، والأخرى عن حياة قائد المركبة، وهما وثيقتان مخفضتان عن السوق الخارجي بنسبة 50%، لافتاً إلى هناك مميزات خُصصت للـ«توك توك» منها مميزات تأمينية مثل التأمين الاجتماعي أو الصحي.

وعن تكاليف التراخيص، ذكر «عوض»، أن الجهات المعنية تعمل على تخفيضها إلى أقصى حد ممكن.