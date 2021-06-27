فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: تسبب ارتفاع الأعلاف بشكل مفاجئ وخاصة الشعير في زيادة أسعار المواشي بالأسواق مع أقتراب موعد عيد الأضحى المبارك. وذكر تقرير أعدته قناة “الإخبارية”، أن الشعير محتكر بين مجموعة كبيرة من الموردين بحسب المراقبين. وأوضح التقرير أن جائحة كورونا جعلت بعض الدول الكبرى تتخذ تدابير بشأن تقليل صادراتها من الشعير بنسبة 50% وهو ما أثر في ارتفاع المواشي. واشتكى عدد من المواطنين ومربي المواشي من غلاء أسعار الأعلاف عامة وليس الشعير فقط بل المكعبات وأعلاف الدجاج والبرسيم وغيرها، مشيرين إلى تكبدهم خسائر كبيرة منذ بداية الجائحة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: معاناة مربي المواشي بسبب ارتفاع أسعار الشعير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.