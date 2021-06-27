فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
قال رئيس البرلمان الإيراني اليوم الأحد، إن طهران لن تقدم صورا من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله، وفقا لوسائل إعلامية رسمية إيرانية.
وأضاف محمد باقر قاليباف أن الاتفاق انتهى أجله، ولن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران.
وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران، اتفاقا مدته ثلاثة أشهر في فبراير2021 لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة.
وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة بعدما كان من الممكن استبعادها، وجرى تمديد الاتفاق فيما بعد لمدة شهر حتى 24 يونيو.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إيران: لن نقدم صورًا من داخل المواقع النووية لوكالة الطاقة الذرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.