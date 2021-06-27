تراند الفن: إيران: لن نقدم صورًا من داخل المواقع النووية لوكالة الطاقة الذرية

قال رئيس البرلمان الإيراني اليوم الأحد، إن طهران لن تقدم صورا من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله، وفقا لوسائل إعلامية رسمية إيرانية.

وأضاف محمد باقر قاليباف أن الاتفاق انتهى أجله، ولن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران.

وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران، اتفاقا مدته ثلاثة أشهر في فبراير2021 لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة.

وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة بعدما كان من الممكن استبعادها، وجرى تمديد الاتفاق فيما بعد لمدة شهر حتى 24 يونيو.