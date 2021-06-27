تراند الفن: شاهد: الشبه الكبير بين أحلام ولجين عمران يثير حيرة الجمهور.. والكشف عن سر ظهورها معًا!

صحيفة المرصد: نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، صورا لجلسة تصوير جمعتها بالإعلامية لجين عمران، والتي لاقت تفاعلا واسعا بين الجمهور.

فيما ارتدت أحلام فستانًا برّاقًا باللون الزيتي، وأطلت صديقتها لجين بفستان من اللون البيج البرّاق، حيث علقت على الصور، قائلة: “وش تتوقعون أنا ولولو نسولف عنه”.

وأثيرت تساؤلات كثيرة عن سبب اجتماع أحلام ولجين، حيث جاءت أغلب التعليقات حول الشبه الذي أصبح بينهما مؤخرًا، قائلين:”مين أحلام ومين لجين”.

وأوضحت الفنانة أحلام أن سبب جلسة التصوير هو أنهما تروجان لأحد أنواع العطور.