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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 40 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد: نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، صورا لجلسة تصوير جمعتها بالإعلامية لجين عمران، والتي لاقت تفاعلا واسعا بين الجمهور.
فيما ارتدت أحلام فستانًا برّاقًا باللون الزيتي، وأطلت صديقتها لجين بفستان من اللون البيج البرّاق، حيث علقت على الصور، قائلة: “وش تتوقعون أنا ولولو نسولف عنه”.
وأثيرت تساؤلات كثيرة عن سبب اجتماع أحلام ولجين، حيث جاءت أغلب التعليقات حول الشبه الذي أصبح بينهما مؤخرًا، قائلين:”مين أحلام ومين لجين”.
وأوضحت الفنانة أحلام أن سبب جلسة التصوير هو أنهما تروجان لأحد أنواع العطور.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: الشبه الكبير بين أحلام ولجين عمران يثير حيرة الجمهور.. والكشف عن سر ظهورها معًا! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.