تراند الفن: فتاة الفستان تؤدي امتحان اللغة الإنجليزية بـ “كاب وبنطلون جينز وبدي”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً -

شهدت كلية الآداب جامعة طنطا اليوم الأحد، ظهور الطالبة حبيبة طارق المعروف إعلاميا بـ “فتاة الفستان” حيث ارتدت الفتاة “بنطلون جينز وبدي وكاب”.

وكشف مصدر بكلية الآداب جامعة طنطا لـ “القاهرة 24”، أن الطالبة حضرت منذ قليل لأداء امتحان اللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، قالت الطالبة حبيبة طارق زهران، صاحبة واقعة الفستان، بجامعة طنطا، إنها تلقت اخطارًا من إدارة الجامعة بطلب حضورها التحقيق الخاص في واقعة التنمر عليها وارتدائها فستانا “دون بنطلون” -على حد قولها- ضمن ما تعرضت له على يد مراقبتين، وذلك للإدلاء بشهادتها، وما تعرضت له نصًا.

وأضافت الطالبة حبيبة زهران، بالفرقة الثانية، قسم لغات شرقية بكلية الآداب بجامعة طنطا: أنها سترافق والدها لحضور التحقيق، على أن يكون ذلك عقب انتهاء الامتحان الذي ستخوضه اليوم الأحد، والذي يعد آخر امتحان لها.

وأوضحت الطالبة صاحبة واقعة الفستان، لـ “القاهرة 24″، أنها فوجئت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يتم إحالة الأمر للنيابة العامة، موضحة أنها تفضل الانتظار لحين معرفة كيف تم إحالة الواقعة للنيابة دون التقدم ببلاغ رسمي.

ووضعت الطالبة صاحبة واقعة الفستان، بوست على صفحتها الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” تم تناقلها بصورة كبيرة، وما أثارته مما تعرضت له الثلاثاء الماضي عقب خضوعها احدى امتحانات نهاية العام وذلك على يد بعض مراقبي اللجان.

وذكرت الطالبة، أنها تعرضت لمضايقات على يد مُراقبتين إحداهما مُنتقبة والأخرى ترتدي خمارا -حسب وصفها- بعد مطالبتها بارتداء بنطلون أسفل الفستان، بالإضافة إلى توجيه سؤال لها عن ديانتها.