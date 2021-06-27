تراند الفن: بالأرقام.. ننشر مقترح تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول في الثانوية العامة والفنية بقنا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، مقترح القبول بالصف الأول الثانوي والعام للعام الدراسي 2021 _ 2022، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس، وبعد دراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية في الدور الأول لهذا العام.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 248 درجة بجميع المدارس الحكومية، على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها حسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها.

وأضاف أن تنسيق التعليم الفني الصناعي للمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنين نظام الخمس سنوات بحد أدنى 240 درجة وبنات 220 درجة، وتنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات 200 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات 190 درجة، المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 180 درجة، المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني أقسام زخرفيه نظام الثلاث سنوات 120 درجة، المدارس الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات 140 درجة والتدريب المزدوج صناعي ميكانيكا نظام الثلاث سنوات 190 درجة، والتدريب المزدوج صناعي زخرفة نظام الثلاث سنوات 180 درجة، وفصول خدمات التعليم الصناعي 170 درجة.

وجاء تنسيق التعليم الثانوي التجاري بحد أدنى 220 درجة للمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات، و205 درجات للمدارس الثانوية التجارية “بنين – بنات” نظام الثلاث سنوات، و180 درجة لفصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات، و170 درجة لتنسيق التعليم الفني المزدوج التجاري نظام الثلاث سنوات، مشيرا إلى أن تنسيق فصول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا 275 درجة.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم عرض المقترح من قبل الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا خلال الساعات القليلة المقبلة على اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لاعتمادها والإعلان عن تطبيقها.