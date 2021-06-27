تراند الفن: «رامز» مات قبل امتحان القرآن بساعات في المنوفية.. وبيان رسمي لنعيه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - ظل طوال الليل منهمكًا على المذاكرة، يتلو بعضًا من آيات الذكر الحكيم؛ استعدادًا لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنوفية «القرآن الكريم»، ولم يعلم «رامز» أن ذلك كان استعدادًا لامتحان الآخرة.

وخطف الموت الطالب رامز النادي الفقي، قبل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنوفية، قبل ساعات من امتحان القرآن الكريم، وشيع أهالي قرية دراجيل بمركز الشهداء، الطالب إلى مثواة الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وأسرة الطالب، وعدد من أصدقائه في الثانوية الأزهرية.

وفاة «رامز» داخل اللجنة.. شائعة

من جانبه، أكد الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس منطقة المنوفية الأزهرية، أن الطالب رامز النادي الفقي، توفي وفاة طبيعية داخل منزله، نتيجة سكتة قلبية، وليس في اللجنة مثلما ردد البعض، ممشيرًا إلى أن إعلان خبر وفاة الطالب كان صدمة للجميع، خاصة أنها الوفاة الثانية لطالب بالثانوية الأزهرية في وقت الامتحان، بعد وفاة طالب آخر بالغربية.

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأهالي شيعوا جثمان «رامز» إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مقدمًا خالص التعازي لأسرة الطالب وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

منطقة الأزهر بالمنوفية تنعى «رامز»

ونعت منطقة الأزهر الشريف بمحافظة المنوفية، في بيان لها، وفاة الطالب رامز النادي الفقي، وتتقدم منطقة المنوفيه الازهريه والمعاهد التابعه لها برئاسة الشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الازهرية، والدكتور حسن درويش الوكيل الشرعي، وعاطف سلام الوكيل الثقافي بخالص العزاء والمواساة بوفاة الطالب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.