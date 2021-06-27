تراند الفن: وزير الداخلية يلتقي نظيره اليمني بالقاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم على حيدان وزير داخلية الجمهورية اليمنية، الذى يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتي الداخلية في البلدين، بالإضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الداخلية اليمنى ــ خلال اللقاء عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، مؤكدًا على تطلع أجهزة الأمن اليمنية إلى المزيد من التعاون الأمني مع نظيرتها المصرية لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات مرتبطة بتنامى ظاهرة الإرهاب وانتشار التنظيمات المتطرفة.

كما أشار في ذات السياق إلى رغبته في توسيع قاعدة استفادة كوادر الشرطة اليمنية من الخبرات المصرية الرائدة في مجالات التدريب بمختلف التخصصات الأمنية، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين الجانبين.

التعاون على مكافحة الإرهاب

ومن جانبه، أكد محمود توفيق وزير الداخلية، على أهمية زيارة نظيره اليمنى للقاهرة في إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أهمية تطوير أطر التعاون الأمني بين الجانبين المصري واليمنى انطلاقا من الروابط التاريخية المشتركة والعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

كما رحب بتوسيع قاعدة استفادة كوادر وزارة الداخلية اليمنية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التي تعقدها الوزارة في كافة المجالات الشرطية المطلوبة، في إطار التزام وزارة الداخلية المصرية بدعم أجهزة الأمن في الدول العربية الشقيقة، وإدراكًا منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التحديات الأمنية الراهنة من خلال قنوات الاتصال المعنية.