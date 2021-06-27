تراند الفن: ارتفاع أسعار الألبان والحليب .. والدواجن قريباً

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: أكد عدد من العاملين في قطاع التغذية والزراعة، إن عدم توفر البدائل المناسبة لبعض من السلع الغذائية التي تشهد أو ستشهد زيادة في معدل أسعارها خلال هذه الأيام مثل زيوت الطعام والحليب ومشتقاته من الألبان القصيرة الأجل والدواجن لايعطي للمستهلك مجالا سوى التعايش مع تلك الزيادة.

وأوضحوا بحسب “الرياض” ، أن هناك بدائل أخرى بالنسبة لبعض السلع الأخرى مثل زيوت الطعام سيسمح للمستهلك بخيار التحول لصنف أقل سعرا يفي بالغرض وإن لم يكن بجودة تلك التي زادت أسعارها.

وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده السلع الغذائية في الوقت الحالي هو نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء عالميا بوتيرة هي الأسرع خلال عشرة أعوام.

من جانبه قال رئيس مجلس الزراعة والغذاء في غرفة الخرج، خالد الصبار، إن الزيادة التي حدثت والمتوقعة في أسعار بعض السلع الغذائية كالدواجن هي نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف عالميا ومحليا إذ زادت بنسبة تزيد على 100% خلال عام، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر الذرة من 1000 ريال إلى 1800 ريال وتلقينا قبل أيام خطابات من الموردين تفيد بزيادة تصل إلى 2000 ريال.

وأبرز الزيادات في أسعار السلع الغذائية حاليا كانت في الحليب ومشتقاته بواقع بلغ ريال في بعض عبوات اللبن ومشتقات الحليب.