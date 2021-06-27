فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - بدأت اليوم الدائرة الخامسة بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة ثالث جلسات محاكمة 4 متهمين بينهم صحفي، في اتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام.
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الأول بجلسة اليوم، وأكد بعد حلف اليمين أنه كان يعمل معاون مباحث المطرية وقت ضبط أحد المتهمين، ولا يتذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها.
بينما قال الشاهد الثاني إنه أجرى التحريات في القضية، وإن المتهمين يبيعون تلك الأسلحة المضبوطة للجماعات التكفيرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي مع علمهم باستخدامها في أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطني وتكدر السلم العام.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مُجري التحريات في اتهام 4 أشخاص بالإرهاب: باعوا أسلحة للجماعات التكفيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.