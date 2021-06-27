فنون - كتب امير التهامي في الأحد 27 يونيو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: أعطى زبون مطعم في ولاية نيو هامشر الأميركية إكرامية سخية للغاية مقدارها 16 ألف دولار بعدما طلب شطيرتي نقانق هوت دوغ مع بطاطا مقلية. فيما لم يلاحظ النادّل في مطعم “ستامبل إن بار أند غريل” المتواضع في مدينة لندنديري قيمة البقشيش التي أضافها الزبون على حسابه. حيث إن قيمة الفاتورة 37.93 دولارا في مقابل شطيرتي هوت دوغ مع صلصة حراقة وبطاطا مقلية ومشروبات، وقد أصبحت قيمتها مع الإكرامية السخية 16037.93 دولارا، وفق قناة “دبليو إم يو آر” التلفزيونية المحلية. ومن جانبه، أوضح رئيس المطعم مايك زاريلا أن الزبون توجه للعاملين في المكان مازحا لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية، قائلا: “لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة”، بحسب “سكاي نيوز”. كما عقبت الموظفة على الصندوق في المطعم لدى رؤيتها قيمة الإكرامية، قائلة:”يا إلهي، هل أنت جاد فيما تفعله؟”، حيث برر الزبون الذي لم تُكشف هويته هذه الخطوة قائلا: “أريدكم أن تستفيدوا لأنكم تعملون بكدّ”، بحسب زاريلا الذي أغلق مطعمه أشهر عدة خلال الجائحة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاب يشتري شطيرة هوت دوج مع بطاطا مقلية من أحد المطاعم.. وعندما دفع قيمة الفاتورة كانت المفاجأة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.