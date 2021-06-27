تراند الفن: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون الخميس المقبل، 1 يوليو 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلا من يوم الأربعاء 30 من شهر يونيو 2021.

وفي صعيد آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات بدءًا من العام الدراسي القادم.

وأوضحت أن نظام الخمس سنوات بمدارس الدبلومات الفنية خلال العام الدراسي القادم قائم كما هو دون تخفيض، مُشيرةً إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، الأمر الذي أسهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتصل إلى المرتبة الـ 80 خلال عام 2020، مقارنة بالمرتبة 113خلال عام 2017.