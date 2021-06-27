تراند الفن: بعد حفله الغنائي في جدة…شاهد: الفنان محمد حماقي يؤدي العمرة

صحيفة المرصد : أدى الفنان المصري، محمد حماقي، مناسك العمرة مع فريقه الفني، عقب إحيائه حفله الغنائي الذي أقيم في قبة دوم في جدة .

وشارك حماقي، في أداء مناسك العمرة، مدير أعماله، والمنتج حمدي بدر، وعدد من أصدقائه، المقربين في المملكة.

نشر الكوافير أحمد الوكيل صورة تجمعه بحماقي وهما يرتديان ملابس الإحرام، وعلق كاتبا: “الحمدلله”.

وفي صور أخرى ظهر حماقي في الصور بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية، وهو داخل الحرم المكي.

ومساء الجمعة 25 يونيو 2021، أحيا محمد حماقي، حفلا غنائيا في جدة ، وقدم باقة من أشهر أغانيه ومنها “نفسى ابقي جنبه”، “قدام الناس” ، “مابلاش”، “أحلى حاجة فيكي” ،”ليه بيلموني ليه”، بالإضافة إلى “من البداية” ،”يا ستار” ،” كان وكان” ، “واحدة واحدة”.